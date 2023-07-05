Министры обороны Турции и Греции договорились возобновить диалог по мерам доверия

В ходе переговоров была отмечена важность продолжения позитивной повестки между двумя странами и поддержания открытыми каналов для диалога

СТАМБУЛ, 5 июля. /ТАСС/. Министры национальной обороны Турции и Греции Яшар Гюлер и Никос Дендиас договорились возобновить диалог между двумя странами по мерам укрепления доверия и намерены обсудить связанные с ним детали на полях саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом сообщило в среду военное ведомство Турции по итогам их телефонного разговора.

"Министр национальной обороны [Турции] Яшар Гюлер провел 5 июля телефонный разговор с главой Минобороны Греции Никосом Дендиасом, поздравил его с новым назначением и пожелал успехов на этом посту. В ходе переговоров была отмечена важность продолжения позитивной повестки между двумя странами и поддержания открытыми каналов для диалога. Министры также договорились возобновить встречи по укреплению мер доверия и обсудить связанные с ними подробности во время саммита НАТО в Вильнюсе", - говорится в сообщении Минобороны Турции.

Ранее пресс-служба главы греческого правительства Кириакоса Мицотакиса сообщала, что на полях саммита НАТО планируется его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ожидается, что стороны обсудят вопросы нормализации отношений между двумя соседями и партнерами по альянсу.

Турция неоднократно заявляла, что выступает за налаживание диалога с Грецией для решения спорных вопросов, в том числе по границам территориальных вод, воздушного пространства в Эгейском море и демилитаризации греческих островов. Греция при этом заявляет, что готова вести с Турцией переговоры лишь по вопросу установления границ исключительных экономических зон с тем, чтобы представить их результаты для окончательного вердикта на рассмотрение Международного суда ООН в Гааге.