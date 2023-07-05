Пентагон намерен ужесточить контроль над секретными данными после утечки в соцсети

В американском военном ведомстве планируют учредить должности ответственных за "контроль над обращением с совершенно секретными данными"

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Министерство обороны США улучшит методы хранения разведданных и введет более строгие меры ответственности, чтобы секретные документы не попали в чужие руки. Об этом говорится в письменном заявлении Пентагона, опубликованном по итогам 45-дневного обзора, проведенного в ведомстве после того, как американские разведанные предположительно попали в соцсети.

В нем отмечается, что министерство намерено ужесточить контроль над обращением с секретной информацией. В рамках новых мер будут учреждены должности ответственных за "контроль над обращением с совершенно секретными данными", создан новый отдел по борьбе с внутренними угрозами, также планируется установить системы обнаружения электронных устройств в местах хранения и работы с секретной документацией.

По данным The Wall Street Journal, в ходе обзора Пентагон обнаружил недостатки в работе с секретными данными, но масштабных нарушений выявлено не было. Ведомство также не будет принимать кардинальных изменений в процедуре обращения с секретной информацией.

В июне обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона рядовой первого класса ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Даглас Тейшейра не признал себя виновным в суде Бостона (штат Массачусетс). Согласно обвинительному заключению, он совершал преступления в период с ноября 2022 по апрель 2023 года. Как следует из заявления Минюста США, по каждому из шести пунктов обвинения Тейшейре грозит до 10 лет тюремного заключения и до $250 тыс. штрафа.

Тейшейра был арестован 13 апреля по подозрению в публикации секретных документов Пентагона. Как передавали американские СМИ, он возглавляет группу Thug Shaker Central на онлайн-платформе Discord, через которую, как считается, секретные материалы попали в интернет.

14 апреля Минюст США выдвинул против Тейшейры обвинения в несанкционированном изъятии засекреченных документов и оборонных материалов, в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне. В мае суд постановил оставить его под стражей без права выхода под залог до начала разбирательства по существу.