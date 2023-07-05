Посол Грузии в Киеве заявил, что покинет Украину 6 июля

Георгий Закарашвили предположил, что внешнеполитические ведомства Грузии и Украины могут понизить уровень дипломатических отношений и оказаться в одном шаге до их полного разрыва

ТБИЛИСИ, 5 июля. /ТАСС/. Посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили, которому украинские власти предписали покинуть страну в течение 48 часов, заявил, что уедет с Украины в четверг.

"48 часов истекают завтра к 12:00. Я постараюсь максимально завтра покинуть территорию Украины до 12:00", - сказал Закарашвили в интервью телеканалу Rustavi 2.

Касаясь темы будущего дипломатических отношений между странами, в качестве одного из возможных сценариев он предположил, что внешнеполитические ведомства Грузии и Украины могут понизить уровень дипломатических отношений и оказаться в одном шаге до их полного разрыва. Дипломат выразил надежду, что до этого дело не дойдет.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в понедельник из больницы по видеосвязи принял участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. На видео экс-президент выглядел сильно исхудавшим. Позже президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций по вопросу о Саакашвили, который имеет украинское гражданство. В МИД Грузии решение Киева назвали крайней формой обострения дипломатических отношений, а также вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья он был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья с целью освобождения из заключения.