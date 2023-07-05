США намерены расширить свое дипломатическое представительство на Тайване

Как сообщает Центральное информационное агентство острова, на новой территории построят дополнительное офисное здание, складские помещения, центр отдыха для сотрудников дипломатической миссии, а также парковка

ГОНКОНГ, 5 июля. /ТАСС/. Американский институт на Тайване (AIT, де-факто выполняет функции посольства США) планирует расширить занимаемую им территорию в Тайбэе для увеличения штата. Об этом в среду сообщило Центральное информационное агентство острова.

"Из-за серьезных отношений между США и Тайванем Американский институт на Тайване планирует увеличить свой штат для поддержки торговых, культурных и других отношений", - приводит агентство заявление официального представителя дипломатической миссии.

"Свободная земля возле Американского института на Тайване предоставляет выдающуюся возможность для будущего долгосрочного развития института в единой и безопасной локации, расположенной в центре города. Это также укрепляет незыблемые обязательства США по Тайваню", - указывается в сообщении института.

Как сообщает агентство, на новой территории будет построено дополнительное офисное здание, складские помещения, центр отдыха для сотрудников дипломатической миссии, а также парковка.

Как указывает агентство, местные жители уже выразили недовольство, что земля возле института будет изъята из общественного пользования. Внешнеполитическое ведомство Тайваня указало, что оно окажет всю необходимую помощь дипмиссии США, однако решение по вопросу о передаче земли будет принято в соответствии с законодательством и градостроительным планом.

Американский институт на Тайване был создан в 1979 году, когда США разорвали дипломатические отношения с островом. На протяжении 40 лет он располагался в центре Тайбэя на улице Синьи. Новый офис в северо-восточном районе столицы Нэйху начал работу в мае 2019 года. В настоящее время его территория составляет 6,5 га. На ней расположено пятиэтажное административное здание общей площадью почти 15 тыс. кв. м.

Статус Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.