Эрдоган: активность в Швеции РПК делает бесполезными усилия страны по вступлению в НАТО

По мнению президента Турции, одним из основных вопросов повестки саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля будет украинский кризис

СТАМБУЛ, 5 июля. /ТАСС/. Акции, которые в Швеции при попустительстве властей открыто проводят сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), делают бесполезными шаги Стокгольма по вступлению в НАТО. Об этом сообщил в среду турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Президент Эрдоган сообщил, что Швеция совершила шаги в верном направлении, внеся изменения в свои антитеррористические законы, однако свободное проведение на этом фоне сторонниками РПК акций, которые пропагандируют террор, делает эти шаги бесполезными. Президент Эрдоган, кроме того, сообщил премьер-министру Нидерландов Рютте о неприемлемости оправдания нападений на Коран в Швеции под прикрытием свободы мнений. По его мнению, это является преступлением", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера. Анкара считает РПК террористической организацией.

Стороны, как отмечается, также сошлись во мнении, что одним из основных вопросов повестки саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля будет украинский кризис.

28 июня 2022 года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время он не одобрил протокол о вступлении Швеции, требуя от Стокгольма выполнения всех положений подписанного в Мадриде меморандума, касающихся борьбы с терроризмом.