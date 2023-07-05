В Киеве заявили, что ВСУ ожидают поступления турецких САУ Firtina

Заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Алексей Громов сообщил о получении более 10 различных типов артиллерийских систем иностранного производства

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Украинские военные ожидают поступления на вооружение турецких 155-миллиметровых самоходно-артиллерийских установок (САУ) Firtina T-155. Об этом заявил в интервью изданию "Укринформ" заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

"Украина в последнее время получила немало образцов артиллерийского вооружения иностранного производства. По состоянию на сегодня это более 10 различных типов артиллерийских систем (М777, FH-70, TRF-1, САУ PzH 2000, AHS Krab, Caesar, Zuzana, AS90, M109, М119, L119) и более пяти типов реактивных систем залпового огня (М142 Himars, М270 MLRS, MАRS-II, LRU, APS-40, RM-70). При этом ожидается поступление новых систем, которые в настоящее время подразделениями ВС Украины еще не использовались, - таких как Archer, Firtina", - приводит его слова "Укринформ".

Firtina T-155 способна вести огонь по целям как с закрытых позиций, так и прямой наводкой. Максимальная скорострельность этой САУ - шесть выстрелов в минуту на протяжении трех минут, а в режиме "шквал огня" - три выстрела в течение 15 секунд. Ее боекомплект вмещает 48 выстрелов. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами составляет 30 км, активно-реактивными осколочно-фугасными снарядами - 40 км.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия украинским вооруженным силам западными странами как их растущую вовлеченность в конфликт на Украине.