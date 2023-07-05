Байден заявил о полной поддержке членства Швеции в НАТО со стороны США

По словам американского президента, Вашингтон готов к саммиту альянса в Вильнюсе

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают принятие Швеции в НАТО. Это подтвердил президент США Джо Байден, принимая в среду в Белом доме премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

"Однако мы также готовы к саммиту НАТО на следующей неделе. И я хочу подтвердить, что США полностью, полностью поддерживают членство Швеции в НАТО", - заявил американский лидер.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них, в частности, объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.

28 июня 2022 года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время турецкие законодатели не приняли протокол о вступлении Швеции в альянс, потребовав от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом. Анкара жестко критикует Стокгольм за проходящие в Швеции акции сторонников Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции, а также за акции с сожжением Корана.