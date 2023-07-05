Трюдо заявил, что Канада серьезно относится к угрозам сторонников сикхского сепаратизма

Канадский премьер отметил, что в стране есть свобода выражения мнений, но Оттава всегда будет "противостоять насилию и экстремизму во всех его формах"

ОТТАВА, 5 июля. /ТАСС/. Власти Канады всегда серьезно относились к любым экстремистским и террористическим угрозам и принимали соответствующие меры. Об этом заявил в среду канадский премьер-министр Джастин Трюдо, комментируя протест МИД Индии из-за акций сторонников сикхского сепаратизма в Канаде.

"Канада всегда очень серьезно относится к насилию и угрозам насилием. Мы всегда предпринимаем серьезные действия против терроризма и всегда будем это делать", - сказал глава правительства. Трюдо добавил, что в Канаде есть свобода выражения мнений, но страна всегда будет "противостоять насилию и экстремизму во всех его формах".

Канадский посол в Индии Кэмерон Маккей был ранее вызван в Министерство иностранных дел Индии, где ему заявили решительный протест в связи с деятельностью сторонников сикхского сепаратизма в Канаде. Как сообщил телеканал India Today, МИД Индии выразил протест Оттаве в связи с распространением в Канаде постеров с угрозами в адрес индийских дипломатов. В частности, на них возлагается вина за убийство в июне видного сторонника сикхского сепаратизма, проживавшего в Канаде, Хардипа Сингха Ниджара.

Также индийское внешнеполитическое ведомство выразило канадскому послу обеспокоенность в связи с планами сикхских активистов провести 8 июля акции протеста у дипломатических представительств Индии. В марте во время аналогичной акции на территорию посольства забросили дымовые шашки, уточнил телеканал.

Ранее в Сан-Франциско сикхские активисты попытались поджечь здание консульства Индии, огонь удалось оперативно ликвидировать, никто не пострадал. Индия регулярно поднимает тему деятельности сторонников сикхского сепаратизма в диалоге с властями стран, где они устраивают акции. В частности, в понедельник глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в очередной раз призвал власти США, Канады, Великобритании, Австралии не предоставлять сторонникам этого движения площадки для распространения своей идеологии.