5 июля, 18:55
Военная операция на Украине

Общий объем оказанной Украине Нидерландами военной помощи достиг €1,9 млрд

Закупочная стоимость поставленной военной техники и вооружения составляет около €1,5 млрд

ГААГА, 5 июля. /ТАСС/. Нидерланды к настоящему моменту оказали Украине военную помощь на общую сумму в размере €1,9 млрд. Об этом сообщила в среду в письме парламенту глава Минобороны Нидерландов Кайса Олленгрен.

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"Эта помощь включает боеприпасы, транспортные средства, оборудование для разминирования, понтонные мосты, топливо, медикаменты и медицинские принадлежности и продовольствие", - уточнила она.

Закупочная стоимость поставленной военной техники и вооружения составляет около €1,5 млрд. Средства также направлялись на закупку вооружения у третьих стран и участие в соответствующих совместных программах с другими странами. Кроме того, Нидерланды сделали взносы в специальный фонд НАТО и международный фонд по Украине.

На 2023 год правительство Нидерландов выделило €2,5 млрд на гуманитарную и военную поддержку украинской стороны, ремонт и восстановление инфраструктуры, дипломатическую поддержку, а также на помощь в привлечении к ответственности лиц, виновных, по мнению Запада, в военных преступлениях. 

Теги:
УкраинаНидерландыВоенная операция на Украине
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