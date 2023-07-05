В Белом доме сообщили об отсутствии новостей о возможном обмене Гершковича

Пресс-секретарь ведомства Карин Жан-Пьер заявила, что журналист газеты The Wall Street Journal должен быть дома со своей семьей

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Администрация США не стала комментировать возможность обмена обвиненного в шпионаже в РФ журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ее спросили, контактировал ли Вашингтон с Москвой по вопросу возможного обмена Гершковича. "Выступая перед вами, я хотела бы заявить, что у нас есть новости по Эвану. К сожалению, у нас нет никаких новостей. Я могу сказать, что Эван, а также [осужденный в РФ за шпионаж] Пол Уилан, которые несправедливо содержатся под стражей, должны быть дома. Они должны быть дома со своими семьями. На данный момент мне просто нечем поделиться с вами", - ответила пресс-секретарь.

В среду Дэвид Уилан - брат Пола Уилана - заявил, что не располагает какой-либо информацией о возможном обмене заключенными между Россией и США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности диалога по теме обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном, отметил, что "определенные контакты" между странами по этому вопросу есть, однако указал, что Россия не хочет выносить их в публичную плоскость.

Уилан, имеющий гражданство США, Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании, был задержан при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ в номере гостиницы "Метрополь" в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.