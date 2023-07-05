Посол Великобритании опубликовала видео с призывом к британцам покинуть Россию

При этом Дебора Броннерт отметила, что посольство королевства в Москве и генконсульство в Екатеринбурге продолжают свою работу

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Посольство Великобритании в Москве опубликовало видеосообщение, на котором посол Дебора Броннерт призвала сограждан по возможности покинуть Россию.

"Наша рекомендация остается прежней: не приезжать в Россию, а если ваше присутствие здесь не является необходимым, мы рекомендуем вам рассмотреть возможность уехать", - сказала посол на видеозаписи, опубликованной в среду в Telegram-канале посольства.

По словам Броннерт, британское посольство в Москве и генконсульство страны в Екатеринбурге продолжают работать и оказывать консульские услуги.

Ранее британское диппредставительство опубликовало обновленные рекомендации для граждан с призывом воздержаться от путешествий по всей России и предупредило о рискованности таких поездок из-за событий 23 и 24 июня.