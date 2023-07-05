Белый дом заявил, что Украина должна отвечать стандартам НАТО для принятия в альянс

Пресс-секретарь ведомства Карин Жан-Пьер заявила о необходимости проведения соответствующих реформ Киевом

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Украина должна провести реформы и отвечать тем же стандартам НАТО, что и другие страны, прежде чем ее можно будет принять в альянс. Об этом в среду на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"И президент [США Джо Байден] говорил вновь и вновь: Украина должна будет провести реформы, чтобы соответствовать тем же самым стандартам, что и любые [другие] страны НАТО, прежде чем она сможет присоединиться [к альянсу]. Он заявлял, что, по его мнению, этого можно добиться, что Украина может добиться этого", - сказала она.

"Мы привержены политике открытых дверей НАТО. <...> Любое решение по членству в НАТО принимается 31 страной-союзницей и страной, желающей вступить. В данном случае, когда речь идет об Украине, мы обсуждали со своими союзниками по НАТО и с Украиной, как мы вместе можем поддержать стремление [Киева присоединиться] к НАТО, но я не буду вдаваться в детали и говорить о конфиденциальных переговорах", - отметила Жан-Пьер.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в альянс во время конфликта невозможно, и что страны НАТО и Киев это понимают. По его словам, на саммите блока в Вильнюсе 11-12 июля планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям. При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что отсутствие приглашения вступить в НАТО демотивирует вооруженные силы страны. В офисе президента также указывали, что Зеленский не поедет на саммит, если лидеры стран альянса "не проявят мужества" в вопросе членства Украины.