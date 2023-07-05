Зеленский считает, что МАГАТЭ не может контролировать обстановку на Запорожской АЭС

Президент Украины заявил о невозможности четырем сотрудникам агентства обеспечить контроль на такой большой территории

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не могут контролировать обстановку на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский.

"На станции есть четыре представителя МАГАТЭ. Что четыре человека могут проконтролировать? Там такая территория большая. Четыре человека, если даже они честные, не смогут проконтролировать ничего", - сказал он в выступлении по видеосвязи перед студентами Аргентины, отвечая на вопрос о ситуации вокруг ЗАЭС. Видео опубликовано в Telegram-канале главы государства.

В среду советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщал, что, по его данным, украинские военные ударят по станции с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотников. Также, по его словам, ВСУ намерены сбросить боеприпасы с радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС. Резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает применение высокоточного снаряда "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами, отмечал Карчаа.

В свою очередь Зеленский утверждал, что Россия якобы разместила предметы, "похожие на взрывчатку", на крыше энергоблоков ЗАЭС. Минздрав Украины выпустил рекомендации для населения на случай взрыва на станции. При этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду заявил, что сотрудники организации в ходе проведения последних проверок станции не выявили признаков ее минирования.

Накануне состоявшегося 23 июня визита в РФ главы МАГАТЭ Зеленский обвинил Москву подготовке теракта на Запорожской АЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Глава украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что "на случай возможной утечки радиации на ЗАЭС" на Украине проведут учения, развернуты соответствующие штабы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Карчаа, комментируя утверждения Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.