Боррель осудил Китай за судебное преследование гонконгских прозападных активистов

В ЕС призвали Пекин "уважать свои международные обязательства в рамках принципа "одна стран - две системы"

БРЮССЕЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель осудил действия полиции Гонконга, объявившей в розыск восемь прозападных гонконгских активистов за призывы ввести санкции против китайских чиновников. Днем ранее власти КНР уведомили Борреля, что не смогут принять его с визитом в Пекине на следующий неделе из-за несовпадения графиков.

"Евросоюз осуждает решение властей Гонконга выдать ордера на арест восьми продемократических активистов, живущих за пределами Гонконга, на основании закона о национальной безопасности. Экстерриториальное применение этого закона только усиливает нашу озабоченность, - написал Боррель в Twitter. - ЕС призывает Китай уважать свои международные обязательства в рамках принципа "одна стран - две системы" и призывает власти Гонконга обеспечить соблюдение фундаментальных свобод, как записано в Основном законе Гонконга".

Как передает агентство Reuters, в понедельник полиция Гонконга объявила в розыск восьмерых оппозиционных активистов, в том числе двух бывших депутатов, за призывы к введению санкций против китайских чиновников и вступление в сговор с представителями иностранных государств. За информацию, которая позволит задержать подозреваемых, назначено крупное денежное вознаграждение. Фигуранты списка сейчас проживают в Австралии, Великобритании и США.

Власти Великобритании и ряд других стран в тот же день выступили с осуждением этого решения, на что официальный представитель МИД КНР Мао Нин ответила, что Китай "выражает решительное недовольство и неприятие в связи с вопиющим очернением некоторыми западными странами закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге". "Китай непоколебим в решимости защищать национальный суверенитет, безопасность, интересы развития, проводить политику "одна страна - две системы" и противостоять любому внешнему вмешательству в дела Гонконга", - сказала она.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали сообщила, что Пекин уведомил Брюссель о невозможности провести визит Борреля в КНР "в запланированные даты на следующей неделе" и предложил подобрать альтернативные сроки. Это уже второй перенос визита Борреля в Китай в этом году. Первая попытка сорвалась 12 апреля, когда Боррель внезапно сообщил, что заболел COVID-19 в легкой форме и не сможет поехать в Китай.