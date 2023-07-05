СМИ: в Иране опровергли сообщение Пентагона о попытке захвата танкеров у берегов Омана

При этом официальных комментариев Тегеран не предоставил

ДУБАЙ, 5 июля. /ТАСС/. Минобороны Ирана опровергло сообщение Пентагона о том, что военно-морские силы исламской республики попытались захватить два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива и открыли огонь по одному из них в международных водах у берегов Омана. Об этом сообщило в среду иранское государственное агентство IRNA со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.

Официальных комментариев об инциденте иранская сторона не предоставляла.

Ранее пресс-служба Пентагона сообщила, что "американские ВС предотвратили две попытки захвата нефтяных танкеров иранскими ВМС после того, как те открыли огонь в одном из инцидентов недалеко от побережья Омана". По версии властей США, в 01:00 по местному времени (совпадает с московским) корабль ВМС Ирана подошел к танкеру TRF Moss, который следовал под флагом Маршалловых островов и прошел через Ормузский пролив. Иранские военнослужащие якобы пытались захватить судно, но когда ВМС направили к танкеру эсминец McFaul, иранский корабль изменил курс.

Через три часа другой иранский корабль подошел к танкеру Richmond Voyager, который следовал из Объединенных Арабских Эмиратов через Ормузский пролив. Танкер подал сигнал бедствия. Иранские ВМС пытались высадиться на борт и захватить танкер, утверждали в Пентагоне. В заявлении Пентагона говорилось, что иранские военнослужащие требовали от экипажа остановить танкер, чтобы захватить судно, направлявшееся в США. Американские ВМС направили к месту инцидента McFaul, а также разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9, который заснял на видео, как иранские военнослужащие открыли огонь по танкеру.