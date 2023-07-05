В США заявили об отсутствии новых данных по ЗАЭС

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала заявления президента Украины о якобы подготовке Россией теракта

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не располагают какой-либо новой информацией по ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя утверждения президента Украины Владимира Зеленского о якобы подготовке Россией теракта на ЗАЭС.

"Ничего нового или конкретного по недавним публикациям у меня нет, мне не о чем рассказать. И нет звонков, недавних звонков президенту Зеленскому [со стороны американского президента Джо Байдена]. Президент [Байден] с нетерпением ждет поездки на саммит НАТО, что он и сделает на следующей неделе", - заявила официальный представитель американского лидера, когда у нее поинтересовались реакцией на упомянутые обвинения Киева. Жан-Пьер также попросили уточнить, не повлияли ли заявления Зеленского на намерение Байдена лететь на саммит Североатлантического альянса в столицу Литвы, намеченный на 11-12 июля.

"Мы продолжаем внимательно следить за условиями на электростанции. Мы этим занимаемся уже в течение определенного времени", - отметила пресс-секретарь. При этом она утверждала, что сохранение Россией контроля над ЗАЭС опасно. "Боевые действия у атомной электростанции вести не следует", - добавила Жан-Пьер.

Ситуация вокруг ЗАЭС

В канун состоявшегося 23 июня визита в РФ главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси Зеленский обвинил Москву в том, что она якобы готовит теракт на ЗАЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Глава украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что "на случай возможной утечки радиации на ЗАЭС" на Украине проведут учения, развернуты соответствующие штабы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт. 23 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Москву крайне настораживают участившиеся утверждения Киева о якобы минировании Россией ЗАЭС. Он отметил, что миссия МАГАТЭ, недавно посетившая станцию, могла убедиться в абсурдности подобных заявлений.

5 июля эксперты МАГАТЭ запросили дополнительные права доступа на ЗАЭС, чтобы убедиться в отсутствии мин или взрывчатых веществ на ее территории. Среди прочего им требуется доступ на крыши реакторных блоков 3 и 4, а также доступ к частям турбинных залов и некоторым частям системы охлаждения на станции.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.