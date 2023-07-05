5 июля, 20:03

Минобороны Армении, Греции и Кипра подписали годовой план военного сотрудничества

Он включает в себя несколько мероприятий в этих странах

ЕРЕВАН, 5 июля. /ТАСС/. Военные ведомства Армении, Греции и Кипра в среду подписали годовой план сотрудничества в сфере обороны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

"В ходе консультаций, прошедших на Кипре, был обсужден ряд вопросов безопасности и вопросов сотрудничества в интересах трех стран. Стороны подтвердили готовность предпринять совместные шаги по укреплению обороноспособности и военной безопасности трех стран", - отмечается в сообщении.

По итогам обсуждений подписана годовая программа трехстороннего военного сотрудничества, включающая "ряд мероприятий в Армении, Греции и Кипре", - отмечается в пресс-релизе.

С армянской стороны в консультациях участвовал начальник отдела оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Левон Айвазян. 

Теги:
АрменияКипрГреция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация