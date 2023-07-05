Премьер Швеции назвал саммит НАТО подходящим временем для вступления страны в альянс

Ульф Кристерссон добавил, что полной определенности по этому вопросу пока нет

СТОКГОЛЬМ, 5 июля. /ТАСС/. Саммит НАТО в Вильнюсе - подходящее время для вступления Швеции в НАТО. Об этом в среду заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон после встречи с президентом США Джо Байденом на пресс-конференции в посольстве королевства в Вашингтоне, которая транслировалась телеканалом SVT.

"Сегодня была очень хорошая встреча для Швеции. Президент выразил решительную поддержку членству Швеции в НАТО - скорей, как только "это вообще возможно", как говорит президент Байден, - пояснил шведский политик. - Мы оба понимаем, что встреча в Вильнюсе через неделю - очень подходящее время для членства Швеции, но только Турция может принимать турецкие решения".

На вопрос, как сейчас выглядят возможности вступления Швеции в НАТО к встрече в Вильнюсе, он сказал, что полной определенности с этим нет. "Ничего не ясно", - отметил он.

Премьер добавил, что министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём продолжит разговор о вступлении королевства в НАТО с Йенсом Столтенбергом и турецкими коллегами в Брюсселе в четверг.

Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Среди всех стран НАТО документы о вступлении Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.