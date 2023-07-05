Politico: найти пронесшего кокаин в Белый дом, скорее всего, не получится

Как отмечает газета, наркотик мог не попасть на камеры видеонаблюдения

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы в США не уверены, что им удастся определить, кто пронес в Белый дом кокаин, даже несмотря на наличие записей с камер наблюдения. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на источник.

"Даже если там были камеры наблюдения, он [кокаин] мог не попасть [в кадр], если только вы не размахивали им", - сказал изданию анонимный собеседник, близкий к ходу расследования. По его мнению, найти виновного "будет очень сложно", учитывая высокую проходимость территории, на которой все произошло.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден в курсе ситуации. Она выразила уверенность, что Секретная служба разберется в произошедшем. Администрация президента не ведет собственного расследования и не участвует в мероприятиях, которые в связи с этим проводит Секретная служба, добавила она.

По данным телекомпании CBS, белый порошок был обнаружен в кладовом помещении Белого дома, в шкафу, где сотрудники и посетители оставляли на хранение мобильные телефоны. Помещение находится в западном крыле здания, где также расположен Овальный кабинет, офисы чиновников администрации президента и обслуживающего персонала. В правоохранительных органах заявили CBS, что Секретная служба США проводит тщательное расследование, в ходе которого изучает записи с камер наблюдения и регистрационные журналы, чтобы определить, кто имел доступ к камере хранения.