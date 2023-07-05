СМИ: план ООН по выборам в Ливии предполагает остановку работы парламента и Госсовета

В настоящее время в стране фактически существуют два правительства: кабмин на востоке государства, сформированный парламентом, и Правительство национального единства со штаб-квартирой в Триполи

КАИР, 5 июля. /ТАСС/. Дорожная карта по проведению парламентских и президентских выборов в Ливии, которую разрабатывает глава миссии Организации Объединенных Наций (ООН) по поддержке в Ливии, специальный представитель генерального секретаря ООН Абдулай Батили, предполагает остановку деятельности Палаты представителей (парламента) и Высшего государственного совета (ВГС) страны. Об этом сообщил в среду телеканал Al Hadath.

По его информации, в течение ближайших нескольких дней Батили "обнародует дорожную карту, которая включает проведение в стране всеобщих выборов". Как отмечают источники Al Hadath, этот план предполагает "замораживание работы Палаты представителей и ВГС". Также указывается, что, согласно плану спецпредставителя генсека ООН, "правом издавать законы и указы относительно предстоящих выборов будет наделен Президентский совет", главой которого является Мухаммед аль-Менфи.

В воскресенье глава ВГС Ливии Халед аль-Мишри заявил, что Высший государственный совет и парламент "на этой неделе опубликуют дорожную карту по организации выборов, на основе которой должно быть сформировано новое правительство и определены законы для проведения предстоящих выборов". Он также объявил, что "крайним сроком проведения выборов в стране является середина марта". При этом аль-Мишри выступил за назначение нового председателя ливийской Высшей избирательной комиссии и предупредил нынешнего главу Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамида Дбейбу, что если он не передаст добровольно власть новому кабинету, то ВГС "примет другие меры".

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, который сформирован парламентом, и ПНЕ под руководством Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня прошлого года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы.