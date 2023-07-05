Россия и Абхазия обсудили борьбу с преступностью в приграничных районах

Речь также шла о противодействии незаконному обороту наркотиков, розыске скрывающихся и обеспечении безопасности российских туристов в период курортного сезона

СУХУМ, 5 июля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут и заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов обсудили в среду в Москве вопросы противодействия преступности на приграничных территориях и незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

"5 июля в Москве прошла рабочая встреча министра внутренних дел Абхазии и статс-секретаря, заместителя министра внутренних дел Российской Федерации. Киут и Зубов обсудили широкий круг вопросов, в том числе реализацию программы сотрудничества министерств на текущий период, строительство здания совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел в Сухуме. Речь также шла о противодействии преступности на приграничных территориях и незаконному обороту наркотических средств, розыске лиц, скрывающихся от следствия и суда, а также обеспечение безопасности российских туристов в период курортного сезона", - говорится в сообщении.

Киут и Зубов подтвердили готовность к продолжению и укреплению сотрудничества между министерствами внутренних дел Абхазии и России.