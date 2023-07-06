Министр финансов США отправляется с визитом в Китай

Встречи Джанет Йеллен и председателя КНР Си Цзиньпина не планируется

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен посетит Пекин с 6 по 9 июля и встретится с должностными лицами КНР высокого ранга.

Встречи Йеллен и председателя КНР Си Цзиньпина не планируется, но глава американского Минфина рассчитывает на переговоры с вице-премьером Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэном. О том, что Вашингтон и Пекин достигли договоренности по поездке, Минфин США сообщил 2 июля, 3 июля Йеллен встретилась с послом КНР в Вашингтоне Се Фэном, чтобы в преддверии визита обсудить несколько двусторонних экономических проблем.

США намерены включить в повестку предстоящих переговоров сотрудничество в сфере урегулирования мирового долгового бремени и совместную работу в области борьбы с климатическими изменениями, несколько макроэкономических вопросов и проблему ответственного управления двусторонними отношениями. Также одна из ключевых задач визита - наладить линии связи между экономическими ведомствами США и Китая.

О линиях связи двух стран

Вашингтон неоднократно сигнализировал Пекину о стремлении внедрить устойчивые линии связи между руководством двух стран.

18-19 июня визит в Китай совершил госсекретарь США Энтони Блинкен. Эта поездка должна была состояться еще в феврале, однако Вашингтон отменил ее после того, как над континентальной территорией Соединенных Штатов был обнаружен и сбит китайский аэростат, который якобы занимался сбором разведданных. Впоследствии Пентагон признал, что дал неверную оценку действиям китайского аппарата. Вновь договориться о поездке госсекретаря удалось спустя более чем четыре месяца.

В Пекине глава американского внешнеполитического ведомства провел встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, главой канцелярии Комиссии Центрального комитета (ЦК) Компартии Китая (КПК) по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И, а также с председателем КНР Си Цзиньпином. Согласно источникам газеты The Washington Post в американской делегации, тогда Китай и США смогли достичь прогресса в решении одной из главных задач, которые ставил перед собой Блинкен, - шаг вперед был сделан в восстановлении коммуникаций на высоком уровне.

О сбитом аэростате

20 июня президент США Джо Байден, выступая перед своими сторонниками в Калифорнии, коснулся темы китайского аэростата и, комментируя инцидент, по сути, причислил Си Цзиньпина к диктаторам. Пекин счел слова американского лидера "открытой провокацией" и выразил Вашингтону протест. Посольство КНР в США предупредило, что Китай "даст решительный ответ" на заявление президента.

Белый дом и Госдепартамент тем не менее считают, что резкое высказывание не помешает нормализации отношений Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики. Байден выразил надежду на встречу с китайским коллегой. Однако информации о каких-либо конкретных договоренностях нет. Пока не удается также организовать встречу глав оборонных ведомств двух стран Ллойда Остина и Ли Шанфу, который к тому же находится под американскими санкциями.

Принципы выстраивания отношений

Выстраивая экономические отношения с Пекином, Вашингтон исходит из трех принципов, озвученных Йеллен в апреле этого года. Во-первых, США заявляют, что стремятся обезопасить свои интересы в сфере национальной безопасности и не преследуют цели добиться экономического превосходства. Во-вторых, Вашингтон утверждает, что заинтересован в здоровых экономических отношениях с Китаем, которые будут способствовать взаимовыгодному росту и инновациям. В третий пункт Минфин США выносит сотрудничество в области климатических изменений и долгового кризиса в мире.

В то же время Соединенные Штаты последовательно добиваются введения экономических ограничений в адрес Пекина под предлогом минимизации угрозы разработки им технологий, способных нанести ущерб национальной безопасности США. Должностные лица нынешнего правительства в Вашингтоне в последние месяцы неоднократно сигнализировали о подготовке ограничительных мер в отношении американских капиталовложений в китайские компании. Такие же меры, по мнению США, должны принять все страны Группы семи.

В фокусе американских санкций находятся полупроводники: в октябре прошлого года США ограничили экспорт полупроводников в КНР и могут в скором времени объявить о новых рестрикциях. Американская сторона также опасается, что в системе внешнеторгового контроля могут появиться лазейки, если Япония и Нидерланды, чьи предприятия занимают ведущие позиции в мире в производстве соответствующего оборудования, продолжат осуществлять поставки Китаю. По этой причине Вашингтон обратился к Токио и Амстердаму с просьбой присоединиться к подобным антикитайским мерам. Внедренное Нидерландами в конце июня требование о национальном лицензировании в числе прочего предусматривает, что последнее слово в вопросе экспорта продвинутого оборудования для полупроводникового производства будет оставаться за правительством.

Китай со своей стороны объявил, что с 1 августа вводит ограничения на экспорт галлия и германия, необходимых для производства полупроводников.

Серьезных прорывов от поездки Йеллен в Вашингтоне не ждут. В Минфине США рассчитывают, что переговоры в ходе трехдневного визита будут конструктивными и честными и что министру также удастся встретиться с представителями американских компаний, которые работают на территории Китая, и "пообщаться непосредственно с народом КНР".