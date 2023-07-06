Telegraph: США не согласились на британца во главе НАТО из-за позиции Лондона по F-16

По словам источника газеты, "последняя надежда испарилась" после того, как в мае британское правительство без предварительного одобрения Вашингтона объявило о создании коалиции стран, готовых помогать Киеву в получении истребителей

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Вашингтон отказался поддержать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, претендовавшего на пост нового главы НАТО, из-за позиции, которую Лондон занял в вопросе о поставках Украине истребителей F-16. Об этом, ссылаясь на источники в альянсе, сообщила в среду британская газета The Telegraph.

По словам собеседника издания, "последняя надежда испарилась" после того, как в мае британское правительство объявило, что вместе с Гаагой создаст коалицию стран, готовых помогать Киеву в получении F-16, а также начнет обучать украинских пилотов. Это было сделано без предварительного одобрения США, притом что у Великобритании нет на вооружении F-16, а лицензии на экспорт и реэкспорт самолетов, произведенных американской General Dynamics и Lockheed Martin, выдают США.

The Telegraph напоминает, что Лондон уже не в первый раз оказывался первым из западных союзников Украины, кто объявлял о передаче Киеву новых видов западных вооружений. Так произошло с тяжелыми танками Challenger 2, ракетами большой дальности Storm Shadow, а еще до начала специальной военной операции на Украине королевство начало передавать ВСУ ПТРК NLAW. Отмечается, что таким образом Лондон целенаправленно пытался повлиять на действия Вашингтона, добиваясь от него более активной поддержки Украины оружием, так как в Белом доме придерживаются достаточно осторожной политики в этой сфере.

Ранее издание сообщало, что из-за этих шагов правительство премьер-министра Риши Сунака лишилось поддержки президента США Джо Байдена в вопросе о том, кто станет новым главой НАТО. При этом, согласно данным британских СМИ, Сунак активно продвигал Уоллеса на этот пост во время встреч с американским лидером. По данным The Telegraph, какое-то время Уоллес считался фаворитом на должность генсека альянса, которую сейчас занимает норвежец Йенс Столтенберг. Однако именно слишком активная помощь Киеву вызвала значительную напряженность между Вашингтоном и Лондоном.

О должности

В конце июня The Telegraph сообщила, что правительство Великобритании осталось сильно разочаровано решением Байдена не поддерживать кандидатуру Уоллеса. Спустя несколько дней министр заявил, что отказывается от претензий занять пост в Брюсселе и не будет выдвигать свою кандидатуру в будущем. При этом сообщалось также, что глава Белого дома при обсуждении кандидатов на пост руководителя альянса прислушивался к позиции Франции и ФРГ, настаивавших на том, чтобы новый генсек НАТО был представителем государства - члена Евросоюза. В качестве его фаворита издание называло главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

4 июля Столтенберг подтвердил, что останется на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года. Как говорится в заявлении Североатлантического альянса, это решение будет формально утверждено на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. СМИ, в том числе британские и американские, неоднократно сообщали, что причиной такого решения стали сложности с определением кандидатуры на смену Столтенбергу.