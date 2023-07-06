Премьер Швеции уверен, что США вносят вклад в принятие королевства в НАТО

Вашингтон подчеркивает, что это в его интересах, отметил Ульф Кристерссон

СТОКГОЛЬМ, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон убежден в том, что США не только хотят, чтобы королевство было принято в НАТО, но и действуют соответствующим образом. Об этом в среду он заявил после встречи с президентом США Джо Байденом.

"Я чувствую себя очень комфортно и уверенно, что США сейчас вносят свой вклад и действительно подчеркивают, что в их интересах, чтобы Швеция вступила в НАТО", - цитирует премьера телеканал SVT. При этом он не стал комментировать, ведутся ли переговоры по этому поводу.

Как считает ближневосточный аналитик Института внешней политики Арас Линд, если информация о том, что США скоро продадут Турции истребители F-16, соответствует действительности, то вероятность того, что заявка Швеции в НАТО будет ратифицирована, возрастает. "Проблема в США в том, что это может решать не сам Белый дом, а Конгресс", - отметил он, поясняя, что именно последний заблокировал сделку. Ранее Шведское радио сообщило, что в настоящее время ведутся переговоры с председателем сенатского комитета по иностранным делам Робертом Менендесом, который ранее выступал против нее.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.

28 июня прошлого года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля.