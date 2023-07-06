Президент Бразилии 17-18 июля примет участие в саммите ЕС - CELAC

Луис Инасиу Лула да Силва принял приглашение председателя правительства Испании Педро Санчеса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июля. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва примет участие в саммите ЕС - CELAC (Сообщество латиноамериканских и карибских государств), который пройдет в Брюсселе 17-18 июля. Об этом сообщила в среду пресс-служба бразильского лидера.

Ранее днем Лула да Силва провел телефонный разговор с председателем правительства Испании Педро Санчесом, который пригласил его на саммит. "Президент Лула принял приглашение", - указала пресс-служба.

Лидеры также обсудили перспективы реанимации торгового соглашения ЕС - Mercosur в период испанского и бразильского председательства в соответствующих объединениях. Кроме того, Санчес пригласил Лулу да Силву на открытие бизнес-форума, где также будет присутствовать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Лула да Силва говорил, что намерен поручить участие в саммите ЕС - CELAC вице-президенту страны Жералду Алкмину.