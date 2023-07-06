5 июля, 21:37

Президент Бразилии 17-18 июля примет участие в саммите ЕС - CELAC

Луис Инасиу Лула да Силва принял приглашение председателя правительства Испании Педро Санчеса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июля. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва примет участие в саммите ЕС - CELAC (Сообщество латиноамериканских и карибских государств), который пройдет в Брюсселе 17-18 июля. Об этом сообщила в среду пресс-служба бразильского лидера.

Ранее днем Лула да Силва провел телефонный разговор с председателем правительства Испании Педро Санчесом, который пригласил его на саммит. "Президент Лула принял приглашение", - указала пресс-служба.

Лидеры также обсудили перспективы реанимации торгового соглашения ЕС - Mercosur в период испанского и бразильского председательства в соответствующих объединениях. Кроме того, Санчес пригласил Лулу да Силву на открытие бизнес-форума, где также будет присутствовать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Лула да Силва говорил, что намерен поручить участие в саммите ЕС - CELAC вице-президенту страны Жералду Алкмину. 

Теги:
БразилияСанчес, ПедроЛула да Силва, Луис Инасиу
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация