Госсекретарь США обсудил с главой МИД ОАЭ Йемен и Сирию

В ходе телефонного разговора Энтони Блинкен отметил, что СБ ООН необходимо санкционировать трансграничную помощь Сирии со стороны организации на следующие 12 месяцев

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдалла бен Заид Аль Нахайян в среду провели телефонный разговор и обсудили перспективы мирного урегулирования в Йемене и механизм трансграничной помощи Сирии. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили двусторонние и региональные вопросы, включая общую приверженность миру в Йемене. Что касается Сирии, госсекретарь подчеркнул, что Совету Безопасности ООН необходимо санкционировать трансграничную помощь со стороны ООН на следующие 12 месяцев и обеспечить на этот период беспрепятственный доступ через все три пограничных пункта, используемых на данный момент", - говорится в заявлении Миллера.