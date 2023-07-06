5 июля, 21:38

Госсекретарь США обсудил с главой МИД ОАЭ Йемен и Сирию

В ходе телефонного разговора Энтони Блинкен отметил, что СБ ООН необходимо санкционировать трансграничную помощь Сирии со стороны организации на следующие 12 месяцев

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдалла бен Заид Аль Нахайян в среду провели телефонный разговор и обсудили перспективы мирного урегулирования в Йемене и механизм трансграничной помощи Сирии. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили двусторонние и региональные вопросы, включая общую приверженность миру в Йемене. Что касается Сирии, госсекретарь подчеркнул, что Совету Безопасности ООН необходимо санкционировать трансграничную помощь со стороны ООН на следующие 12 месяцев и обеспечить на этот период беспрепятственный доступ через все три пограничных пункта, используемых на данный момент", - говорится в заявлении Миллера. 

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СШАСирияОАЭЙеменБлинкен, Энтони
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