Блинкен в разговоре с главой МИД Турции отметил важность сохранения единства НАТО

Госсекретарь США призвал Анкару поддержать вступление Швеции в альянс НАТО сейчас, сообщили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом указал на важность сохранения единства НАТО в контексте заявки Швеции на вступление в альянс. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Сегодня госсекретарь Блинкен поговорил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, чтобы обсудить предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе. Госсекретарь Блинкен отметил важность единства НАТО в такое критическое время и призвал Турцию поддержать вступление Швеции в альянс НАТО сейчас", - следует из заявления Миллера.

Как сообщал МИД Турции, в ходе разговора также затрагивалась реализация черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 17 июля.

Фидан заявил ранее, что Турция выступает за продление зерновой сделки. Он напомнил, что благодаря инициативам Анкары удалось добиться достижения и реализации стамбульских договоренностей по зерну, что, по его мнению, позволило предотвратить мировой продовольственный кризис.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. Россия 18 мая объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано. Он касается гарантий выполнения требований РФ, связанных с экспортом сельхозпродукции и удобрений, переподключением Россельхозбанка к системе SWIFT и другими вопросами. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на текущий момент он не видит доводов в пользу продления договоренностей.