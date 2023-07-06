Times: в США отрицают продвижение Байденом главы Еврокомиссии на пост генсека НАТО

Газета отмечает, что Урсула фон дер Ляйен действительно была в списке фаворитов на эту должность, но президент США ее не поддержал

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Вашингтон отрицает, что президент США Джо Байден продвигает главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен на должность генерального секретаря НАТО. Об этом сообщила в среду газета The Times со ссылкой на высокопоставленные источники в американской столице.

"Недавние сообщения в СМИ о соглашении по поводу ее поддержки не являются точными. Президент Байден очень хорошего мнения о ней, а также о ряде других людей, которые были упомянуты за последние несколько месяцев в качестве возможных генеральных секретарей. Но за год [до истечения только что продленного срока полномочий нынешнего генсека Йенса Столтенберга] у него нет предпочтительного кандидата", - приводит газета слова одного из источников.

При этом в статье говорится, что имя главы ЕК, которая в прошлом занимала пост министра обороны Германии, на самом деле было в списке фаворитов на должность генсека НАТО, однако Байден не поддержал ее.

Днем ранее газета The Daily Telegraph со ссылкой на несколько источников в НАТО проинформировала, что глава американской администрации считает кандидатуру фон дер Ляйен наилучшей на смену Столтенбергу.

4 июля Столтенберг подтвердил, что останется на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года. Как говорится в заявлении Североатлантического альянса, это решение будет формально утверждено на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. СМИ, в том числе британские и американские, неоднократно сообщали, что причиной такого решения стали сложности с определением кандидатуры на смену Столтенбергу.