Трамп считает, что кокаин в Белом доме предназначался для Байдена и его сына

Экс-президент США также выразил уверенность в том, что вскоре "история сойдет на нет"

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что найденный в Белом доме кокаин предназначался для главы американской администрации Джо Байдена и его сына Хантера.

"Кто-то действительно верит, что кокаин, найденный в западном крыле Белого дома, совсем недалеко от Овального кабинета, предназначался для использования кем-то, помимо Хантера и Джо Байдена?", - задался вопросом Трамп в среду в своей социальной сети Truth Social. Он также предположил, что американские СМИ будут утверждать, что было найдено лишь "очень малое" количество вещества и что речь идет вовсе не о кокаине, а об аспирине, после чего "история сойдет на нет".

Республиканец призвал американские власти опубликовать записи с камер служб безопасности, которые "быстро показали бы, откуда в Белом доме взялся кокаин". "Они уже знают ответ, но, вероятно, он им не нравится", - заключил Трамп.

По данным телекомпании CBS, белый порошок, предположительно кокаин, был обнаружен в кладовом помещении Белого дома, в шкафу, где сотрудники и посетители оставляли на хранение мобильные телефоны. Помещение находится в западном крыле здания, где также расположен Овальный кабинет, офисы чиновников администрации президента и обслуживающего персонала. В правоохранительных органах заявили CBS, что Секретная служба США проводит тщательное расследование, в ходе которого изучает записи с камер наблюдения и регистрационные журналы, чтобы определить, кто имел доступ в камеру хранения.

Как сообщал телеканал ABC News со ссылкой на представителя Секретной службы США, экспертиза подтвердила, что белый порошок является кокаином. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден знает о ситуации, Секретная служба ведет расследование.