5 июля, 23:39

Марокко и Италия поддержали приносящую пользу законную миграцию

Стороны подписали план действий по реализации многоформатного стратегического партнерства

РАБАТ, 6 июля. /ТАСС/. Власти Марокко и Италии выступают в поддержку законной миграции, которая приносит пользу обеим странам. Об этом говорится в совместной декларации, принятой в среду в Риме главами МИД двух стран Насером Буритой и Антонио Таяни.

По итогам встречи они подписали план действий по реализации многоформатного стратегического партнерства между Марокко и Италией, сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Бурита и Таяни выразили решимость своих стран "действовать сообща для сохранения и укрепления достигнутого уровня отношений", а также договорились "придать новый импульс политическому диалогу во всех его измерениях с целью удовлетворения запроса на региональную и международную стабильность и мир".

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств заявили о "поощрении законной миграции, приносящей пользу обеим странам".

Бурита и Таяни приветствовали "роль Рабата и Рима в борьбе с терроризмом, нелегальной миграцией и транснациональной преступностью". 

Теги:
ИталияМароккоТаяни, Антонио
© Информационное агентство ТАСС
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