Блинкен заявил о стремлении США расширять сотрудничество со странами Карибского сообщества

В настоящее время в состав CARICOM входят 15 государств

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты заинтересованы в углублении сотрудничества со странами Карибского сообщества (CARICOM). Об этом в среду заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Порт-оф-Спейне (Тринидад и Тобаго) на пленарном заседании глав правительств стран - участниц объединения.

"Чтобы справиться с некоторыми из самых серьезных вызовов, которые стоят перед нашими народами, нам просто необходимо работать вместе, более эффективно работать вместе и быть подлинными партнерами. Я знаю, что наш Конгресс разделяет эту точку зрения, поэтому в это же время здесь находится наша особая делегация, возглавляемая нашим лидером [демократического меньшинства в нижней палате Конгресса] Хакимом Джеффрисом, чтобы продемонстрировать поддержку Америки углублению наших давних связей в регионе. Это включает укрепление сотрудничества на региональном и также международном уровне", - сказал Блинкен. Его слова приводит пресс-служба Госдепартамента.

В настоящее время в состав CARICOM входят 15 государств и территорий Карибского бассейна и Центральной Америки. Помимо основателей объединения - Барбадоса, Гайаны, Тринидада и Тобаго и Ямайки, это Антигуа и Барбуда, Багамы, Белиз, Гаити, Гренада, Доминика, Монтсеррат (владение Великобритании), Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия и Суринам. Ассоциированными членами являются Ангилья, Бермудские Острова, Виргинские Острова (Британские), Острова Кайман, Тёркс и Кайкос.

Среди областей сотрудничества госсекретарь США выделил борьбу с мировым продовольственным кризисом, климатическими изменениями и ростом долгового бремени. Он отметил, что климат, пандемия и конфликты, включая украинский, способствовали ухудшению продовольственного кризиса в регионе. Сославшись на данные ООН, он напомнил, что каждый второй житель стран Карибского бассейна не может позволить себе достаточно здоровое питание. Блинкен сообщил, что США выделят дополнительные $5,5 млн, чтобы "помочь мелким фермерам Карибского бассейна повысить производительность, увеличить доступ к технологиям и рынкам и внедрить климатически разумные методы".