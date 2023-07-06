Зеленский заявил, что предлагал США и Европе начать контрнаступление раньше

Президент Украины также пояснил, что наступление продвигается медленнее, чем ожидалось, из-за того, что поле боя "сильно заминировано"

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в разговорах с представителями США и лидерами европейских стран выступал за то, чтобы начать контрнаступление раньше, и пытался получить для этого вооружения.

"Замедление контрнаступления происходит из-за определенных трудностей на поле боя. Там все очень сильно заминировано. Я хотел, чтобы наше контрнаступление началось намного раньше, потому что все понимали, что если оно начнется позже, то гораздо большие территории будут заминированы", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему украинское контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось.

"Я благодарен США, которые являются лидерами в поддержке Украины, но я говорил им, как и европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше и что нам нужны оружие и боеприпасы для этого. Почему? Потому что если мы начнем позднее, мы будем двигаться гораздо медленнее", - добавил Зеленский.

Зеленский считает, что ускорить контрнаступление помогли бы артиллерия и ракеты большого радиуса действия. "Мы испытываем нехватку артиллерии. Мы не можем поразить все цели, потому что у нас нет необходимого количества орудий. Мы собираем их на приоритетных направлениях, но на все места артиллерии не хватает. Это факт", - отметил он. По его словам, получение дополнительных орудий, а также ракет ATACMS позволило бы Украине "начать контрнаступление на направлениях, о которых сейчас подумать нельзя".

Как сообщали в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.