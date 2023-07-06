Марокко и Италия выступили за установление всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке

На встрече главы МИД стран Насер Бурита и Антонио Таяни также подписали план действий по реализации стратегического партнерства

РАБАТ, 6 июля. /ТАСС/. Власти Марокко и Италии выступают за установление справедливого и всеобъемлющего мира в регионе Ближнего Востока. Об этом говорится в совместной декларации, принятой в среду в Риме главами МИД двух стран Насером Буритой и Антонио Таяни.

По итогам встречи они подписали план действий по реализации многоформатного стратегического партнерства между Марокко и Италией, сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press (MAP).

Рабат и Рим призывают к "установлению справедливого и всеобъемлющего мира в регионе Ближнего Востока", отмечается в декларации. "Реализация решения о сосуществовании двух государств (палестинского и израильского - прим. ТАСС), при котором Иерусалим - столица обоих государств, несомненно, будет способствовать достижению этой цели и позволит народам региона жить в мире и безопасности в соответствии с их законными чаяниями", - подчеркнули главы МИД Марокко и Италии.

"Мирное урегулирование споров и конфликтов, затрагивающих регион, сыграет решающую роль для его стабильности и развития", - заявили министры, которые договорились в рамках стратегического партнерства консультироваться друг с другом по вопросам, касающимся Африки, и содействовать взаимовыгодному трехстороннему сотрудничеству с африканскими партнерами.