Зеленский заявил, что Киеву понадобятся F-16 в случае срыва зерновой сделки

Истребители дадут возможность построить оборону морского пути из Одессы, подчеркнул президент Украины

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Истребители F-16 нужны Украине не только для контрнаступления, но и для контроля морского пути из Одессы. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN, полная версия которого опубликована в среду.

"Мы находимся в Одессе. Именно здесь начинается чрезвычайно важный для всего мира зеленый коридор, - сказал он. - Сегодня, если русские начнут блокировать этот коридор, нам нечего будет ответить на это, но F-16 дают нам возможность построить оборону этого коридора".

Он также утверждал, что в зоне боевых действий не рассчитывает получить преимущество в воздухе над ВКС РФ - "речь идет только о том, чтобы быть равными". Зеленский подчеркнул, что вести контрнаступление "очень трудно без воздушного прикрытия".

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений из украинских портов на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 мая Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на текущий момент он не видит доводов в пользу продления договоренностей.