6 июля, 01:08
Военная операция на Украине

Зеленский пригрозил судом сторонникам России при возврате утраченных территорий

AP Photo/ Efrem Lukasky
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo/ Efrem Lukasky

Президент Украины полагает, что ответственность должна распространяться даже на тех, кто выступал против ВСУ вынужденно

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно преследовать выступавших на стороне России жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, если Украина сможет вернуть контроль над этими регионами.

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"Время лечит, но также лечит и правосудие. Я убежден, что должны быть приговоры", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CNN, полная версия которого вышла в эфир в среду.

Зеленский полагает, что ответственность должна распространяться даже на тех, кто выступал против украинских вооруженных сил вынужденно. "Никто тебя не простит, и ты не сможешь этого объяснить", - отметил он.

По мнению Зеленского, "остаются украинцами" те, кто не принимал участия в боевых действиях против сил Киева. 

Теги:
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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