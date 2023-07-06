Зеленский пригрозил судом сторонникам России при возврате утраченных территорий

Президент Украины полагает, что ответственность должна распространяться даже на тех, кто выступал против ВСУ вынужденно

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно преследовать выступавших на стороне России жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, если Украина сможет вернуть контроль над этими регионами.

"Время лечит, но также лечит и правосудие. Я убежден, что должны быть приговоры", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CNN, полная версия которого вышла в эфир в среду.

Зеленский полагает, что ответственность должна распространяться даже на тех, кто выступал против украинских вооруженных сил вынужденно. "Никто тебя не простит, и ты не сможешь этого объяснить", - отметил он.

По мнению Зеленского, "остаются украинцами" те, кто не принимал участия в боевых действиях против сил Киева.