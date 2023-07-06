Южная Корея намерена установить средства по борьбе с БПЛА на правительственных объектах

На эти цели правительство Республики Корея выделило $37,2 млн

СЕУЛ, 6 июля. /ТАСС/. Власти Республики Корея планируют приобрести и установить системы для обороны от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на ключевых военных и правительственных объектах. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap.

Управление программ оборонных закупок Южной Кореи недавно разместило информацию о проекте по укреплению оборонительного потенциала против БПЛА стоимостью $37,2 млн. Власти планируют закупить технические средства по борьбе с дронами у южнокорейских компаний для военных. Заявки принимаются до 8 августа.

Аппаратура должна быть способна обнаруживать небольшие беспилотники и нейтрализовывать их с помощью создания помех для радиосигналов. Yonhap указывает, что подобная "интегрированная система обороны" против БПЛА будет размещена на правительственных и военных объектах впервые.

"Управление программ оборонных закупок укрепляет практические возможности по противодействию, чтобы подготовиться к различным типам БПЛА Северной Кореи", - заявили в ведомстве. В июне правительство Республики Корея одобрило план создания командования, ответственного за операции с применением беспилотников.

26 декабря прошлого года пять беспилотных летательных аппаратов КНДР проникли в воздушное пространство Республики Корея. Один из них добрался до бесполетной зоны вокруг офиса президента в Сеуле, четыре летали у острова к западу от столицы. Южнокорейские военные боролись с ними около пяти часов, но не смогли сбить. Долетевший до столицы беспилотник смог вернуться, остальные пропали с радаров.