Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения

Лидер Белоруссии отметил усилия первого президента Казахстана для формирования имиджа республики на международной арене

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения, отметив его значимый вклад в создание Евразийского экономического союза и формирование имиджа казахстанского государства на международной арене. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Благодаря вашему непосредственному участию Республика Казахстан достойно прошла кризисные периоды, обретя прочное место в современном мироустройстве и признанный авторитет. Вами приложено немало усилий для формирования имиджа Казахстана на международной арене", - отмечается в поздравлении.

Лукашенко видит заслугу Назарбаева в том, что "Казахстан сегодня - это сохранившее свой промышленный потенциал государство с рыночной экономикой, заложенными основами гражданского общества, этническим и религиозным согласием".

Президент Белоруссии отметил, что Назарбаев, стремясь сохранить хозяйственные связи на постсоветском пространстве, "задал очертания экономического измерения Евразийского экономического союза, стоял у истоков создания такого многостороннего объединения, как Шанхайская организация сотрудничества".

Лукашенко пожелал Назарбаеву, которому 6 июля исполняется 83 года, "крепкого здоровья и бодрости духа, взаимопонимания и поддержки в кругу родных и близких".