Президент Киргизии 9-11 июля совершит государственный визит в Монголию

В ходе этой поездки Садыр Жапаров встретится со своим монгольским коллегой Ухнаагийн Хурэлсухом, премьер-министром Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, а также председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром

БИШКЕК, 6 июля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров 9-11 июля посетит с государственным визитом Монголию. Об этом заявил журналистам заведующий отделом внешней политики администрации главы киргизского государства Муратбек Азымбакиев.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 9-11 июля совершит государственный визит в Монголию по приглашению президента страны Ухнаагийн Хурэлсуха. В рамках данного визита Садыр Жапаров проведет двусторонние встречи с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, премьер-министром Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром", - сказал он.

Во время этих встреч будут обсуждаться "состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества" между странами в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. В рамках визита Жапарова в Улан-Батор также состоится церемония официального открытия посольства Киргизии в Монголии.

По результатам визита планируется подписание совместной декларации двух государств "об углублении отношений дружбы и сотрудничества", а также нескольких двусторонних соглашений о сотрудничестве в сферах экономики, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, развития лесных экосистем и других документов.

Помимо этого, стороны подпишут соглашения по установлению побратимских связей между городами Бишкек и Улан-Батор, а также между Чуйской областью Киргизии и Хэнтийским аймаком Монголии "с целью укрепления торгово-экономических и социально-гуманитарных связей".