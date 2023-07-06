Эксперт заявил о заинтересованности Индии в реализации зерновой сделки

Почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан отметил, что Дели стремится к тому, чтобы развивающиеся страны имели все возможности для обеспечения продовольствием

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июля. /ТАСС/. Индия заинтересована в успешной реализации зерновой сделки с учетом интересов всех участников переговоров. Такое мнение выразил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан.

"Индия внимательно следит за ситуацией вокруг так называемой зерновой сделки. И Индия естественно и полностью заинтересована в реализации этой сделки. При этом Нью-Дели хочет, чтобы эта сделка была заключена с учетом интересов всех сторон, которые обсуждают подписание этого документа. С учетом в том числе интересов и Украины, и России", - сказал Унникришнан.

Он отметил, что Индия стремится к тому, чтобы развивающиеся страны имели все возможности для обеспечения продовольствием.

"Индия заинтересована в том, чтобы развивающиеся страны не испытывали недостатка зерна. И с этой точки зрения Индия, как реальный лидер стран Глобального Юга, обеспокоена ситуацией с продовольствием в ряде стран, в том числе в странах Африки. Поэтому Нью-Дели серьезно заинтересован в успешном завершении переговоров по зерновой сделке", - указал собеседник агентства.