Пентагон опубликовал предполагаемое видео инцидента с истребителями РФ и БПЛА США в Сирии

Ведомство утверждает, что российский истребитель приблизился к беспилотнику США и "выпустил парашютные сигнальные ракеты" по траектории его полета, что вынудило американский аппарат совершать маневры уклонения

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Пентагон в четверг опубликовал видеозапись, на которой, предположительно, зафиксировано якобы совершение российскими истребителями Су-35 действий в отношении американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9 Reaper.

Видео, опубликованное на одном из официальных порталов Пентагона, длится 1 минуту 5 секунд. Ведомство утверждает, что "российский истребитель Су-35 приблизился к беспилотнику США MQ-9 5 июля 2023 года над Сирией" и "выпустил парашютные сигнальные ракеты" по траектории его полета, что вынудило американский аппарат совершать маневры уклонения. Другой Су-35, как полагают в Пентагоне, "расположился на траектории полета MQ-9 и включил форсажную камеру, динамично наращивая скорость и давление воздуха, что помешало оператору MQ-9 безопасно управлять устройством".

Ранее телеканал CBS со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщил, что российские истребители в Сирии якобы совершили "непрофессиональные и небезопасные маневры" по отношению к американским БПЛА MQ-9 Reaper, которые проводили операции против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что беспилотные летательные аппараты возглавляемой США международной коалиции пять раз за сутки нарушили безопасность полетов в районе Сирии, закрытом из-за совместных российско-сирийских учений. Он отметил, что российская сторона в очередной раз выражает обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами беспилотников коалиции.