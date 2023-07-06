Эксперт сообщил, что Индия считает успешным проведение саммита ШОС

По мнению почетного научного сотрудника экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандана Унникришнана, страна успешно провела саммит, учитывая непростую ситуацию в мире

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июля. /ТАСС/. Нью-Дели успешно провел заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое прошло 4 июля в онлайн-формате под председательством Индии, а также считает важной работу в этом объединении. Такое мнение выразил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан.

"Фактически по всем вопросам, которые Индия ставила на саммите, она получила поддержку, и в этом смысле Нью-Дели может быть доволен результатом саммита ШОС. Прежде всего это проблема противостояния терроризму - для Индии это всегда очень важный вопрос. В том числе речь об интенсификации работы антитеррористической группы ШОС, о методах противостояния радикализму и так далее", - сказал Унникришнан.

Комментируя информацию о том, что Индия не стала подписывать Стратегию экономического развития ШОС на период до 2030 года из-за большого числа ссылок в документе на политические инициативы КНР, эксперт указал, что Индия тем не менее готова активно работать в ШОС.

"У Индии действительно серьезные разногласия по вопросу о китайских инициативах, в том числе таких, как Глобальная инициатива развития, проект "Один пояс - один путь". Китай настаивал на том, чтобы они прозвучали в документах ШОС. Индия традиционно не подписывает международные документы, в которых продвигаются эти китайские инициативы. Но при этом, как указывают наши лидеры, Индия готова работать в ШОС и постоянно говорит о важности этого объединения", - отметил собеседник агентства.

По мнению эксперта, Индия успешно провела саммит, учитывая непростую ситуацию в мире, прежде всего в связи с ситуацией на Украине. "Успешными были и другие мероприятия, связанные с работой ШОС, которые проходили в период председательства Нью-Дели в объединении", - добавил Унникришнан.

Как ранее сообщил МИД Индии, за время председательства Нью-Дели в ШОС было организовано 134 встречи на разных уровнях. Индия инициировала несколько новых направлений сотрудничества: стартапы и инновации, традиционная медицина, доступ к цифровым технологиям, расширение прав и возможностей молодежи и общее буддийское наследие. По инициативе Нью-Дели были созданы два новых механизма в объединении: специальная рабочая группа по стартапам и инновациям и рабочая группа по традиционной медицине.