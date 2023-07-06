Болгарский политик назвал возможный визит Зеленского попыткой вовлечь Софию в конфликт

Лидер оппозиционной партии "Возрождение" Костадин Костадинов считает, что "у американского посланника только одна цель - гражданская война в Болгарии"

СОФИЯ, 6 июля. /ТАСС/. Лидер болгарской оппозиционной партии "Возрождение" Костадин Костадинов назвал возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в Софию попыткой вовлечь Болгарию в масштабный военный конфликт. Об этом в четверг сообщила болгарская газета "24 часа".

"Сегодня наши национальные предатели встретятся с величайшим национальным предателем. С тем, кто пожертвовал своей нацией ради американских интересов. Президент Украины едет не к нашему президенту, а к американскому [ставленнику] премьер-министру [Болгарии Николаю] Денкову. Он едет за нами, за нашими домами, за нашими детьми, за нашей страной. Он едет, чтобы провоцировать и раздражать нас. Потому что у американского посланника только одна цель - гражданская война в Болгарии, а затем вовлечение нас в масштабный военный конфликт", - заявил Костадинов.

Во вторник болгарские СМИ сообщили о планах Зеленского посетить республику в четверг. Власти страны официально не подтверждают и не опровергают данные сведения. Накануне министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что возможный визит президента Украины в республику может не состояться из-за утечки информации в прессу.