Президент Южной Кореи примет участие в саммите НАТО в Литве

После этого Юн Сок Ёль отправится в Варшаву, сообщило агентство Yonhap

СЕУЛ, 6 июля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль отправится 10-15 июля с визитом в Литву и Польшу, в рамках которого примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера.

Юн Сок Ёль станет наблюдателем на саммите НАТО в качестве наблюдателя во второй раз. В предыдущий раз это было в июне прошлого года. Планируется, что южнокорейский лидер обсудит с коллегами ситуацию на Украине, сотрудничество с НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе и другие вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

На полях саммита планируются двусторонние встречи с коллегами из Литвы, Нидерландов, Норвегии. Встреча с премьером Японии Фумио Кисидой находится на этапе согласования. Кроме того, ожидаются переговоры в четырехстороннем формате с Австралией, Новой Зеландией и Японией.

Вечером 12 июля Юн Сок Ёль отправится в Варшаву. Визит президента в Польшу станет первым для южнокорейских лидеров с 2009 года, указывает Yonhap. Поездка в Польшу станет также первым визитом Юн Сок Ёля в Европу в рамках двусторонних отношений.

Кроме того, в администрации президента прокомментировали спекуляции о возможности поездки Юн Сок Ёля на Украину. "Планов относительно отдельного визита на Украину или саммита [с ее лидером] нет, сейчас этим не занимаемся", - указали южнокорейские чиновники.