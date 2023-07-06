Премьер Болгарии подтвердил визит Зеленского в страну

Николай Денков предложил президенту страны Румену Радеву провести встречу с украинском коллегой

СОФИЯ, 6 июля. /ТАСС/. Премьер Болгарии Николай Денков подтвердил визит президента Украины Владимира Зеленского в страну и предложил главе болгарского государства Румену Радеву провести встречу с украинском коллегой. Об этом в четверг сообщил портал Болгарского национального телевидения.

"Я позвонил президенту и сказал: Зеленский приедет, так что имейте в виду, решите, будете ли вы с ним встречаться", - отметил Денков.

Во вторник болгарские СМИ сообщили о планах Зеленского посетить республику в четверг. Ранее власти страны официально не подтверждали и не опровергали данные сведения. Накануне министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что возможный визит президента Украины в республику может не состояться из-за утечки информации в прессу. Позднее лидер болгарской оппозиционной партии "Возрождение" Костадин Костадинов назвал приезд Зеленского в Софию попыткой вовлечь Болгарию в масштабный военный конфликт.