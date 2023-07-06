Представители Армении и США обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Стороны также обсудили повестку двусторонних отношений между Ереваном и Вашингтоном, в том числе перспективы экономического сотрудничества

ЕРЕВАН, 6 июля. /ТАСС/. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и переговорный процесс между Ереваном и Баку. Об этом сообщила пресс-служба армянского Совбеза.

"Стороны обсудили повестку двусторонних отношений между Арменией и США, в том числе перспективы экономического сотрудничества. Стороны подчеркнули важность сохранения региональной безопасности, продолжения армяно-азербайджанских мирных переговоров, а также создания международного механизма диалога Степанакарт - Баку и обеспечения прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха", - говорится в заявлении.