В Болгарии заявили, что загрязнение воды после ЧП на Каховской ГЭС не затронуло страну

Не затронуто также побережье Румынии, сообщил премьер Болгарии Николай Денков

СОФИЯ, 6 июля. /ТАСС/. Загрязнение воды Черного моря мусором и возбудителями вирусов после разлива Днепра из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС не затронуло побережье Румынии и Болгарии. Об этом в четверг заявил премьер Болгарии Николай Денков, его слова приводит Болгарское национальное радио.

В понедельник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил об угрозе переноса инфекционных заболеваний на нижнем Днепре после ЧС на Каховской ГЭС из-за миграции птиц в сторону Румынии и Болгарии.

"У нас чистое море, и в этом не должно быть сомнений, каждый день я получаю доклады от болгарских и румынских властей. Ничего из того, что собралось в Одесском заливе, не попало ни в румынские воды, ни тем более в болгарские", - подчеркнул глава болгарского правительства.

Ранее власти Одесской области сообщали, что в морской воде у побережья найдены возбудители ротавируса, сальмонеллы и холеровидные вибрионы. В связи с этим в Одессе запретили вылов рыбы и морепродуктов, их продажу и употребление в пищу. Однако 25 июня в регионе были зафиксированы первые случаи отравлений рыбой. В результате разлива Днепра на черноморское побережье региона выбросило тонны мусора.