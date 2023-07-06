СМИ: полиция Болгарии усилила меры безопасности в Софии из-за визита Зеленского

Полиция перекрыла движение возле здания правительства, а также усилила патрули в аэропорту и у парламента

СОФИЯ, 6 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Болгарии усилили меры безопасности в Софии на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского, полиция перекрыла движение возле здания правительства, а также усилила патрули в аэропорту и у парламента. Об этом в четверг сообщил болгарский телеканал bTV.

Ранее в четверг премьер Болгарии Николай Денков подтвердил визит президента Украины в страну.

По данным телеканала, усиленные наряды полиции также дежурят возле строения Болгарского народного банка и резиденции президента страны.

Во вторник болгарские СМИ сообщили о планах Зеленского посетить республику в четверг. Ранее власти страны официально не подтверждали и не опровергали данные сведения. Накануне министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что возможный визит президента Украины в республику может не состояться из-за утечки информации в прессу. Позднее лидер болгарской оппозиционной партии "Возрождение" Костадин Костадинов назвал приезд Зеленского в Софию попыткой вовлечь Болгарию в масштабный военный конфликт.