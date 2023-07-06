Лукашенко: установленный после 1945 года миропорядок не существует из-за игр крупных стран

По словам президента Белоруссии, миропорядок, основанный на многополярности, обеспечит серьезную устойчивость планеты

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Миропорядок, сформировавшийся после Второй мировой войны, больше не существует из-за игр крупных стран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.

"Мир просто ошалел, сошел с ума. Миропорядок, который существовал после страшной Второй мировой войны, он не существует. <...> благодаря тем играм, которые затеяли крупные страны нашей планеты", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что же ждет мир в дальнейшем, Лукашенко отметил, что его ждет "уход в небытие однополярности". "Появляется многополярность, и этот процесс уже не остановить ни мирным, ни военным образом", - подчеркнул он.

По словам Лукашенко, если появляется миропорядок, основанный на многополярности, это обеспечит серьезную устойчивость нашей планеты, которая будет опираться на много точек опоры. Среди этих точек опоры он назвал США, ЕС, КНР. "Мне бы очень хотелось, чтобы постсоветское пространство консолидировалось и тоже стало точкой опоры", - добавил он.

Также он считает, что в будущем "хорошо себя проявит Африка".