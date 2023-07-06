СМИ: крупный западный бизнес лоббирует в Вашингтоне и Брюсселе деэскалацию с КНР

По словам источника газеты South China Morning Post, топ-менеджеры крупных европейских компаний "выразили недовольство по поводу того, что США, как кажется, втягивают их страны и компании в "ненужный конфликт"

ГОНКОНГ, 6 июля. /ТАСС/. Крупный американский и европейский бизнес оказывает давление на администрацию Джо Байдена и руководство ЕС, чтобы те делали шаги по деэскалации отношений с Китаем. Об этом в среду сообщила газета South China Morning Post.

"Вашингтон испытывает давление со стороны американского бизнеса, который пытается заставить [власти] скорректировать политику в отношении Китая на фоне того, как США пытаются восстановить экономическое сотрудничество с Пекином. Хотя, как указывают источники и аналитики, неопределенности сохраняются, и ситуация перед возможным саммитом лидеров двух стран в этом году может стать еще хуже", - подчеркивает издание.

Как указывает газета, американские компании лоббируют "деэскалацию отношений" в Вашингтоне. "Европейские компании делают то же самое по отношению к своим правительствам", - отметил один источников издания. Как подчеркивает South China Morning Post, именно такой сигнал от представителей крупного европейского бизнеса получила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ее поездки в КНР в апреле этого года.

Другой собеседник газеты указал, что топ-менеджеры крупных европейских компаний "выразили недовольство по поводу того, что США, как кажется, втягивают их страны и компании в "ненужный конфликт".

Как указывает издание, правительство КНР поддерживает такие настроения среди крупного европейского и американского бизнеса и обсуждает с ними пути к деэскалации. Об этом, а частности, могут свидетельствовать встречи представителей политического руководства страны с Биллом Гейтсом и Илоном Маском во время их недавних визитов в Пекин.