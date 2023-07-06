Минтранс Франции оценил в десятки миллионов евро ремонт инфраструктуры после погромов

По словам министра-делегата Клемана Бона, за время беспорядков более 20 работников транспорта подверглись нападениям

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Восстановление транспортной инфраструктуры после беспорядков во Франции обойдется в десятки миллионов евро, точную сумму еще предстоит подсчитать. Об этом в четверг заявил отвечающий за транспорт министр-делегат Клеман Бон в эфире радиостанции France Info.

"Около 40 автобусов были сожжены, уничтожены. Два трамвая подверглись нападению. Около 200 остановок общественного транспорта по всей стране были разбиты. Хочу отметить, что все это стоит денег. Мы пока не знаем, сколько именно, но, без сомнения, речь идет о нескольких десятках миллионов евро", - отметил он.

Бон также добавил, что за время беспорядков более 20 работников транспорта подверглись нападениям.

Министр напомнил, что со среды общественный транспорт работает в обычном режиме. "Мы смогли возобновить нормальную деятельность почти на всей территории страны, и вчерашний вечер [в общественном транспорте] прошел спокойно", - сказал он.